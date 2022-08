Spal-Reggina, i convocati di Inzaghi: c’è Di Chiara, non ce la fa Camporese

13 Agosto 2022 16:57

Ecco la lista di convocati di mister Filippo Inzaghi per la prima ufficiale del campionato di Serie B 2022-2023 tra Spal e Reggina. Sono 23 gli uomini scelti. C’è Di Chiara, in dubbio ieri per via di un problema burocratico, mentre non è stato rischiato Camporese, che resta fuori. Out ovviamente anche Obi, Di Stefano e gli squalificati Lollo e Majer (che devono scontare un turno di stop dalla scorsa stagione) così come quelli già fuori dal progetto. Di seguito l’elenco ufficiale.

Portieri: Aglietti, Colombi, Ravaglia.

Difensori: Cionek, Di Chiara, Dutu, Gagliolo, Giraudo, Liotti, Loiacono, Pierozzi, Situm.

Centrocampisti: Agostinelli, Crisetig, Fabbian, Lombardi.

Attaccanti: Canotto, Cicerelli, Ménez, Gori, Ricci, Rivas, Santander.

Indisponibili: Camporese, Ejjaki, Gavioli, Laribi, Lollo, Marcucci, Obi, Majer, Montalto, Provazza, Di Stefano, Galabinov.