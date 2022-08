Spal-Reggina, info prevendita settore ospiti: pronto il primo muro amaranto, in attesa dell’impennata abbonamenti

11 Agosto 2022 10:44

Info prevendita e costo del biglietto per i tifosi della Reggina che vorranno assistere al match in casa della Spal, esordio ufficiale in B degli amaranto per questa stagione

“E’ attiva, dalla giornata di ieri, la prevendita per il settore ospiti, dedicato a tifosi amaranto, in occasione della gara d’esordio del campionato di Serie BKT della Reggina, impegnata allo stadio Paolo Mazza di Ferrara contro la SPAL, domenica 14 agosto alle ore 20:45″. Comincia così la nota ufficiale del club amaranto in merito alla prevendita per il match di domenica sera, esordio nel torneo per la nuova società e per la squadra di Pippo Inzaghi.

“Il costo del biglietto intero è di € 16,00 + diritti di prevendita. Sono previsti prezzi speciali per le donne e over 65 (€ 12,00 + diritti di prevendita), mentre per gli Under 18 il costo è di € 8,00 + diritti di prevendita. Il circuito abilitato alla vendita è VivaTicket. Potrai acquistarlo presso tutti i punti autorizzati e sul portale di riferimento www.vivaticket.com. La porzione dell’impianto riservata ai sostenitori amaranto potrà contenere fino a un massimo di 1 491 spettatori. Il termine ultimo per acquistare il biglietto nel settore ospiti è fissato per sabato 13 agosto alle ore 19:00″. Queste le info sui biglietti. La Reggina si aspetta ovviamente il primo “muro amaranto“, quello che l’anno scorso ha accompagnato la squadra praticamente in ogni trasferta, con numeri a volte anche migliori di quelli casalinghi.

E infatti è lì, al Granillo, che il club vuole spingere. Si aspetta l’impennata, giustamente, dopo l’iniziativa ufficializzata ieri: l’abbonamento per questa stagione, infatti, si potrà rateizzare, per venire incontro a chi non vuole o non può permettersi il pagamento in un’unica opzione. Un gesto sicuramente apprezzabile e lodevole da parte della società nei confronti della tifoseria, solo dopo aver salvato la stessa dal fallimento e aver scelto un top in panchina, con un mercato altrettanto importante. E non è tutto: le commissioni della rateizzazione saranno completamente a carico della Reggina. E chi non ha la possibilità di andare a ritirare l’abbonamento allo stadio, potrà comodamente riceverlo a casa. Qui tutte le info.