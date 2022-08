Sorteggio Europa League, le avversarie di Roma e Lazio | LIVE

26 Agosto 2022 12:33

Al via il sorteggio della prossima Europa League: attesa per le avversarie di Roma e Lazio

Dopo il sorteggio della Champions League 2022-2023 è tempo di svelare i gironi della prossima Europa League, al via giovedì 8 settembre. Alle ore 13:00, in diretta da Istanbul (Turchia), verranno estratte le attese palline che determineranno il destino delle squadre. A rappresentare l’Italia ci saranno Roma e Lazio, entrambe inserite in prima fascia insieme alle migliori squadre del torneo: le romane eviteranno dunque Manchester United e Arsenal. In seconda fascia Feyenoord, PSV, Monaco e Real Sociedad le più insidiose, ma ampiamente alla portata dei ragazzi di Mourinho e Sarri. Dalla terza fascia Fenerbahce e Real Betis le più rognose, in quarta fascia nessun reale pericolo.

La formula del torneo

Il calcio d’inizio della competizione è fissato per giovedì 8 settembre, per conoscere i primi verdetti toccherà aspettare il 3 novembre, a poco più di due settimane dal Mondiale in Qatar. Confermata la formula della passata stagione: la prima classificata si qualifica per gli ottavi, la seconda gioca lo spareggio con una delle terze ‘retrocesse’ dalla Champions e la terza scende in Conference League.

Le fasce dell’Europa League 2022-2023

Fascia 1: Manchester United, Roma, Arsenal, Lazio, Sporting Braga, Stella Rossa, Dinamo Kiev, Olympiakos

Fascia 2: Feyenoord, Rennes, PSV, Monaco, Real Sociedad, Qarabag, Malmo, Ludogorets

Fascia 3: Sheriff Tiraspol, Real Betis, Midtjylland, Bodo/Glimt, Ferencvaros, Union Berlino, Friburgo, Fenerbahce

Fascia 4: Nantes, Helsinki JK, Sturm Graz, AEK Larnaca, Saint-Gilloise, Trabzonspor, Zurigo, Omonia

I gironi dell’Europa League 2022-2023 LIVE

