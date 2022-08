Sorteggio Champions League: incubo Inter, Milan e Napoli a lezione di inglese, Juve-PSG

25 Agosto 2022 19:00

Sorteggiati i gironi della Champions League 2022-2023: girone da incubo per l’Inter, ok Milan e Juventus, gruppo difficile ma non impossibile per il Napoli

Dopo il fischio d’inizio di tutti i principali campionati europei è già tempo di spostare gli orizzonti calcistici ben oltre i confini nazionali. Il prossimo 6 settembre inizierà la Champions League 2022-2023, la principale competizione internazionale per club che mette difronte il meglio che il calcio europeo ha da offrire. Alle 26 formazioni qualificate di diritto si sono aggiunte le vincitrici degli spareggi: Maccabi Haifa, Viktoria Plzen, Benfica, Rangers, Copenaghen e Dinamo Zagabria. A rappresentare l’Italia ci saranno il Milan vincitore della Serie A, l’Inter, la Juventus e il Napoli. Campione in carica il Real Madrid di Carlo Ancelotti, per molti ancora la squadra da battere.

Quest’oggi il sorteggio dei gironi, la via alle ore 18:00 da Istanbul. Il Milan è l’unica italiana in prima fascia: eviterà i detentori del titolo degli altri campionati (e il Francoforte vincitore dell’Europa League), ma rischia una big dalla seconda fascia nella quale è presenta la Juventus, per la quale vale il discorso inverso. Per entrambe il pericolo principale della terza fascia è il Borussia Dortmund. In terza fascia troviamo anche Inter e Napoli che potrebbero beccare un girone di ferro con due big. In quarta fascia l’unico vero spauracchio è rappresentato dal Marsiglia.

Il regolamento

Verranno composti 8 gironi da 4 squadre ciascuno. Le prime due squadre classificate al termine delle 6 gare accederanno agli ottavi di finale, le terze classificate ‘retrocederanno’ in Europa League per affrontare le seconde classificate della medesima competizione. Eliminate dal torneo le quarte. Sia nei gironi che agli ottavi nessun club può affrontare un’altra squadra della stessa federazione: per un eventuale derby italiano servirà attendere i quarti.

Le date della prossima Champions League

1ª Giornata: 6-7 settembre

2ª Giornata: 13-14 settembre

3ª Giornata: 4-5 ottobre

4ª Giornata: 11-12 ottobre

5ª Giornata: 25-26 ottobre

6ª Giornata: 1-2 novembre

Finale: 10 giugno Stadio Olimpico Ataturk di Istanbul (Turchia)

La composizione delle fasce

1ª fascia: Real Madrid, Eintracht Francoforte, Bayern Monaco, PSG, Porto, Milan, Manchester City, Ajax.

2ª fascia: Liverpool, Chelsea, Barcellona, Juventus, Atletico Madrid, Siviglia, Lipsia, Tottenham.

3ª fascia: Borussia Dortmund, Salisburgo, Shakhtar, Inter, Napoli, Benfica, Sporting Lisbona, Bayer Leverkusen.

4ª fascia: Olympique Marsiglia, Bruges, Celtics, Viktoria Plzen, Maccabi Haifa, Rangers, Dinamo Zagabria, Copenhagen.

Gironi Champions League 2022-2023

Girone A

Ajax Liverpool Napoli Rangers

Girone B

Porto Atletico Madrid Bayer Leverkusen Club Bruges

Girone C

Bayern Monaco Barcellona Inter Viktoria Plzen

Girone D

Eintracht Francoforte Tottenham Sporting Lisbona Marsiglia

Girone E

Milan Chelsea Salisburgo Dinamo Zagabria

Girone F

Real Madrid Lipsia Shakthar Celtic

Girone G

Manchester City Siviglia Borussia Dortmund Copenhagen

Girone H