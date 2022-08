Serie C, sorteggio dei calendari: attesa per le avversarie di Messina, Catanzaro e Crotone | LIVE

26 Agosto 2022 17:29

Il sorteggio live dei calendari del girone C di Serie C

C’è voluto un po’, ma il tempo è arrivato. Il tempo dei calendari di Serie C, si intende, in attesa (e in notevole ritardo) per via della vicenda legata a Campobasso e Teramo, per cui si attendeva il pronunciamento del Consiglio di Stato in merito alla loro riammissione (che ha dato esito negativo). Questo ha costretto la Lega Pro al posticipo dell’inizio del campionato, previsto ora per il 4 settembre. I calendari, però, sono stati programmati per oggi, dopo la riunione del Consiglio Direttivo avvenuta alle 13.

Attenzione, nel nostro caso, rivolta ovviamente al girone C: oltre alla presenza del Messina, ripartito questa estate ancora più forte sempre con Sciotto alla guida, c’è un Catanzaro ancora più determinato alla conquista della promozione e un Crotone che vorrà fare altrettanto dopo la sanguinosa e inaspettata retrocessione nonché un mercato importante. Non solo loro, però: occhio all’Avellino, al “forestiero” Pescara e alle solite outsider.

Il sorteggio LIVE dei calendari di Serie C

ore 18.03 – Si parte con le parole del Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, che dà l’introduzione alla cerimonia di presentazione.

Le date della Serie C 2022-2023

Inizio : Domenica 4 Settembre 2022;

: Domenica 4 Settembre 2022; Soste : Domenica 25 Dicembre 2022, Domenica 1 Gennaio 2023 (dal 23 Dicembre 2022 all’8 Gennaio 2023);

: Domenica 25 Dicembre 2022, Domenica 1 Gennaio 2023 (dal 23 Dicembre 2022 all’8 Gennaio 2023); Turni Infrasettimanali : Mercoledì 14 Settembre 2022, Mercoledì 19 Ottobre 2022, Mercoledì 30 Novembre 2022, Mercoledì 1 Febbraio 2023, Mercoledì 15 Marzo 2023;

: Mercoledì 14 Settembre 2022, Mercoledì 19 Ottobre 2022, Mercoledì 30 Novembre 2022, Mercoledì 1 Febbraio 2023, Mercoledì 15 Marzo 2023; Turno Festività Natalizie : Venerdì 23 Dicembre 2022;

: Venerdì 23 Dicembre 2022; Termine: Domenica 23 Aprile 2023.

Le squadre del girone C della Serie C 2022-2023