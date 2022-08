NSC Calabria: “sopralluoghi per verificare le strutture dell’Arma di Sinopoli e Sant’Eufemia”

4 Agosto 2022 14:32

NSC Calabria: “dopo il nostro intervento sopralluoghi per verificare le strutture dell’Arma di Sinopoli e Sant’Eufemia”

“Si è appreso con soddisfazione che l’imbarazzante situazione logistica della Stazione Carabinieri di Sinopoli – da dieci anni ripiegata presso il paritetico presidio Arma di Sant’Eufemia d’Aspromonte che inizia ad avere gravi problemi strutturali – dopo l’intervento di NSC Calabria – c’è scritto in una nota- è stata oggetto di verifiche e sopralluoghi da parte degli Uffici competenti del Comando Legione Calabria. Questa O.S. ritiene doveroso precisare che il Gen. Salsano, dal momento in cui ha assunto il Comando della Legione Carabinieri calabrese, è intervenuto più volte per richiamare i dirigenti preposti alla sicurezza dei luoghi di lavoro all’opportuna vigilanza delle criticità esistenti sul territorio, invitando tutto il personale dipendente a segnalare eventuali problematiche”.

“Pertanto crediamo convintamente che l’azione sindacale intrapresa da NSC Calabria sulla tematica della sicurezza logistica e strutturale dei presidi calabresi dell’Arma dei Carabinieri – che non cesserà fino a quando ogni Stazione Carabinieri raggiungerà gli standard di sicurezza previsti per legge – dovrebbe essere colta dai dirigenti dell’Arma di ogni livello come un’occasione di dialogo e confronto con l’unico obiettivo di ridurre i rischi sui luoghi di lavoro per il personale dell’Arma ed NSC Calabria ha dimostrato che può rappresentare uno strumento concreto a disposizione dei colleghi e della stessa amministrazione per richiamare l’attenzione della macchina burocratica del Comando Generale, troppo spesso distratta e tardiva nel dare propulsione alla richiesta di interventi dei Comandi periferici e incline a disperdere tempo ed energie in inutili sofismi, ricordando che “Lo strumento militare, oggi e nel prossimo futuro, dovrà sempre più basarsi su due concetti, correlati e mutualmente supportanti: superiorità informativa e tempestività decisionale.” [cit. Ministero della Difesa]”, conclude la nota.