Reggio Calabria, i Sonohra in concerto a Melia di Scilla il 7 agosto

4 Agosto 2022 10:28

Domenica 7 agosto tappa a Melia di Scilla per il Liberi da Sempre 3.0 Summer Tour dei Sonohra

Tappa del Liberi da Sempre 3.0 Summer Tour a Melia di Scilla, in provincia di Reggio Calabria, per i Sonohra che domenica 7 agosto, dalle 21:00, saranno gli ospiti dell’ultima serata del calendario di celebrazioni della festa di San Gaetano, patrono della borgata. Il duo dei fratelli veronesi Luca e Diego Fainello, che nel 2008 vinse nella Categoria Giovani di Sanremo con “L’amore”, divenuta in pochissimo tempo una hit sia in Italia che all’estero, è pronto a tornare in Calabria, dopo il successo del loro live, il giugno scorso, a Borgia di Catanzaro.

“Siamo felici di tornare in Calabria per questa tappa del Liberi da Sempre 3.0 Summer Tour con cui stiamo promuovendo il nostro remake discografico “Liberi da Sempre 3.0” e non vediamo l’ora di fare ascoltare dal vivo alla piazza di Melia il nostro nuovo singolo ‘Cosmopolitan’“, commentano i Sonohra che, sul palco di piazzale San Gaetano da Thieni, si esibiranno in un live con alcuni dei loro brani più famosi, come “Love Show” e il loro cavallo di battaglia “L’Amore” con cui 14 anni fa si aggiudicarono la vittoria sul palco dell’Ariston. Nella scaletta del duo scaligero ci sarà anche il nuovo singolo, “Cosmopolitan”, uscito il 15 luglio scorso e secondo estratto dal remake del disco degli esordi, “Liberi da Sempre 3.0” “una canzone che richiama gli anni Ottanta e racconta la generazione cresciuta con il walkman e le prime Big Babol“.

La tappa di domenica 7 agosto porta Luca e Diego sempre più nel cuore della tournée estiva con cui si stanno esibendo in tutta Italia, dopo 3 anteprime sold out, per promuovere il loro ritorno al sound delle origini con “Liberi da Sempre 3.0”, uscito lo scorso maggio e prodotto da Saifam Music, un album in cui con voci più mature e maggiore consapevolezza i Sonohra ripropongono tutte le loro hit che nel 2008, dopo il boom sanremese, li consacrarono al successo. Il tour, con un calendario in continuo aggiornamento consultabile sui canali ufficiali sonohraofficial, proseguirà poi il 10 settembre a Forlì e l’11 settembre a Castelfiorentino.