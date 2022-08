Sondaggi elettorali: il Centrodestra cresce ancora, Fratelli d’Italia primo partito | DATI

11 Agosto 2022 12:55

Rispetto a fine luglio, dopo la rottura tra Pd e Azione, la coalizione di Centrosinistra ha perso il 6%

Sale ancora il gradimento degli italiani nei confronti del Centrodestra dopo la rottura tra il Pd e Azione di Carlo Calenda. E’ quanto dimostra il sondaggio EMG condotto nei giorni 8 e 9 agosto 2022: la coalizione, al momento trainata soprattutto da Fratelli d’Italia (24%, +1,5% rispetto a fine luglio), conferma i dati in aumento e raggiunge il 48%, anche grazie al ritorno di Coraggio Italia e la crescita di Forza Italia (8%, +1% rispetto a fine luglio).

Netto calo per il Centrosinistra che perde il 6% nel giro di due settimane per via dell’uscita di Azione dalla coalizione e ottiene in questo momento un totale del 31,5% nelle intenzioni di voto degli italiani: il Pd si mantiene alla guida col 24%, Più Europa e Sinistra Italiana-Verdi al 3%, Impegno Civico all’1,5%.

Il Terzo Polo unito (Azione-Italia Viva) ad oggi vale il 6%, mentre il M5S ha il 10% delle preferenze secondo i sondaggi. Tra le altre liste, dove figurano movimenti come Italexit con Paragone e Alternativa, sono al 4,5%.