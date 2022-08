Calcio, Asd Siderno: c’è il primo colpo, arriva l’attaccante Giuseppe Gelonese

11 Agosto 2022 10:18

Primo colpo per l’Asd Siderno, che ufficializza l’arrivo dell’attaccante Giuseppe Gelonese

“L’Asd Siderno 1911 annuncia il primo arrivo per la stagione 2022/2023: si tratta dell’attaccante Giuseppe Gelonese, classe ’97 proveniente dall’Ardore. In carriera ha vestito le maglie di Locri In Prima Categoria e Promozione, del Ponsacco in serie C1, Roccella in Serie D, Bianco in Promozione ed infine, nell’ultima stagione ha militato ad Ardore in Prima Categoria”.

Con questa breve nota l’Asd Siderno comunica il primo colpo ufficiale: è l’attaccante classe ’97 Giuseppe Gelonese.