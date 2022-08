16 Agosto 2022 15:03

Il centrocampista classe ’98 ritorna al Siderno dopo gli anni a Roccella in D e sempre a Siderno in Eccellenza

“L’Asd Siderno 1911 dà il bentornato a Carlo Leone centrocampista classe ’98, cresciuto nella scuola calcio Juventina Siderno, ha disputato campionati di livello con la maglia del Roccella in Serie D e del Siderno in Eccellenza. Ha deciso di rimettersi in gioco per amore della sua città e del Siderno”.

Questa la breve nota con cui l’Asd Siderno annuncia un altro nuovo arrivo: è il centrocampista classe ’98 Carlo Leone.