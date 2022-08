Sicilia, Siracusano (FI): “Prestigiacomo candidata ideale per la presidenza della Regione”

10 Agosto 2022 17:40

Sicilia: le parole di Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia

“Da messinese, da siciliana, da donna del Sud, riterrei una grande fortuna avere come candidata alla presidente della Regione Stefania Prestigiacomo. Una personalità di valore, un’esponente di spicco di Forza Italia, una parlamentare che negli anni ha dimostrato sul campo tutte le sue qualità”. Così Matilde Siracusano, deputata siciliana di Forza Italia.

“Durante questa legislatura ho potuto ammirare il suo lavoro alla Camera dei deputati, la sua tenacia, la sua indole battagliera – tanto in Aula quanto in Commissione -, soprattutto sui temi che riguardavano la nostra Isola e il Mezzogiorno più in generale. Per la Sicilia essere guidata da Stefania Prestigiacomo sarebbe un’enorme occasione. Avremmo una politica di grande esperienza con collaudati rapporti a livello nazione, e – ciliegina sulla torta – la prima presidente donna nella storia della nostra Regione”.