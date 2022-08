23 Agosto 2022 10:01

Sicilia, Patuanelli: “niente alleanza giallorossa, i 5 stelle i nuovi progressisti”

“No ad accordi con il Partito Democratico , almeno per il momento”. Stefano Patuanelli, presenta il Movimento 5 Stelle come “la nuova sinistra progressista, l’unica a battersi per reddito di cittadinanza, ambiente, Superbonus e Cashback”. Dopo la rottura in Sicilia c’è enorme tensione tra i due partiti, dapprima alleati ed adesso avversari.

Poi aggiunge: “le misure che hanno caratterizzato questa legislatura sono tutte del M5S”.