Messina, i rifiuti saranno trasferiti in Olanda: firmato il decreto regionale

24 Agosto 2022 10:42

Sarebbe questa la soluzione “tampone” della Regione Siciliana per i 174 Comuni delle province di Catania, Siracusa e Messina in difficoltà ormai da troppo tempo

La Regione Siciliana cerca soluzioni rapide per sopperire all’emergenza spazzatura ed in queste ore ha trovato un accordo. E’ stato dato il via al trasferimento dei rifiuti in Olanda per combattere i disagi emersi in seguito alla riduzione dei conferimenti nella discarica di Lentini, gestita dall’azienda Sicula Trasporti. Il direttore generale del Dipartimento Rifiuti, Calogero Foti, ha firmato ieri il decreto dirigenziale con cui ha autorizzato la società a trasportare 10 mila tonnellate di rifiuti a Farmsum, nei Paesi Bassi. La discarica di Lentini viene utilizzata da 174 Comuni delle province di Messina, Catania e Siracusa, potrà così tirare ridurre il proprio carico di conferimento.

E’ chiaro ovviamente che si tratta di una soluzione “tampone” per sopperire all’emergenza, nel frattempo che il nuovo governo Regionale si insedi e poi prosegua nel percorso di realizzazione di due termovalorizzatori iniziato dal presidente uscente Nello Musumeci. E su questa infrastruttura sia il Centrodestra Cateno De Luca parlano di necessità assoluta. Intanto però i rifiuti devono essere tolti dalle strade e saranno trasportati come detto in Olanda, anche se dall’opposizione pongono qualche dubbio: spedire 10.000 tonnellate di spazzatura a 2.500 km di distanza, invece di inviarle all’interno della stessa Regione chiederà un divario di spesa non indifferente e ciò potrebbe pesare nelle tasche dei siciliani.