Sicilia, Musumeci senza rimpianti: “orgoglioso di me, restituito credibilità morale e istituzionale”

18 Agosto 2022 09:08

Il governatore Nello Musumeci traccia un bilancio della sua esperienza alla guida della Regione Siciliana

“Riguardo la mia esperienza di governo potrei dire di essere orgoglioso d’avere programmato, progettato e investito risorse per oltre cinque miliardi di euro, dando ossigeno all’economia isolana”. E’ quanto scrive sui social il presidente uscente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. Il governatore, infatti, non è stato candidato dal Centrodestra, nonostante l’appoggio di Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni. “Sono orgoglioso di avere avviato la procedura per due termovalorizzatori che finalmente libereranno la Sicilia dalla schiavitù delle discariche e dalle indebite pressioni che si esercitano su questo fronte – prosegue Musumeci – . E potrei ancora aggiungere centinaia di analoghi esempi di buon governo, dalla lotta al dissesto idrogeologico alla stabilizzazione di migliaia di dipendenti precari”.

“E invece no: l’orgoglio maggiore che provo è avere restituito credibilità morale e istituzionale alla mia Regione, in Italia e all’estero. Ricevere ogni mese la visita di un ambasciatore e sentirmi dire ‘la Sicilia sta cambiando’ è una soddisfazione che non ha prezzo”, conclude Musumeci.