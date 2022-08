Sicilia, Germanà (Lega): “benvenuto in Lega al sindaco di Antillo”

8 Agosto 2022 16:16

Sicilia, le parole del deputato della Lega Nino Germanà

“Il sindaco di Antillo, Davide Paratore, entra in Lega – Prima l’Italia. Apprezzato amministratore che può dare tanto in termini di esperienza e contatto col territorio. Qui si sentirà a casa sua. Siamo contenti di accoglierlo in Lega.«Il nostro spirito è quello dell’accoglienza a tutti i quali arrivano con la voglia di condividere questo percorso politico e sposare un progetto che guarda al bene della città e della provincia. Il territorio, per noi di Prima l’Italia, deve essere il fulcro principale dell’attività politica e l’esperienza di Davide Paratore, così come quella di Matteo Francilia, sindaco di Furci e responsabile Enti locali di Lega-Prima l’Italia, rappresentano delle basi di partenza importanti e di condivisione di esperienza che possono solo fare crescere ancora di più tutto il nostro partito. Benvenuto Davide”. Lo dichiara il deputato messinese della Lega Nino Germanà.