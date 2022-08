Elezioni Regionali Sicilia, Conte lancia Di Paola: “è lui il candidato governatore del M5S”

22 Agosto 2022 18:26

Giuseppe Conte: “in Sicilia il MoVimento 5 Stelle correrà con Nuccio Di Paola Presidente”

Giuseppe Conte ed il Movimento 5 Stelle hanno deciso per la rottura dell’alleanza con il Partito Democratico alle elezioni Regionali Sicilia. Da qui l’annuncio dell’ex premier: “il MoVimento 5 Stelle correrà con Nuccio Di Paola Presidente. Impegno, correttezza e schiena dritta, la nostra proposta per il Governatore che ogni siciliano merita”.

Oggi Conte aveva detto: “alcune settimane fa ero stato chiaro: quello che vale a Roma vale a Palermo – prosegue – . Sappiamo come è andata nella capitale: il Pd ha scelto l’agenda Draghi, rinnegando tutto il lavoro realizzato in direzione progressista durante il Conte II. Nonostante questo, in Sicilia abbiamo tentato fino all’ultimo di costruire un percorso comune, anche in considerazione del percorso di partecipazione costruito in occasione delle primarie. Dal Partito democratico, però, ancora una volta non sono giunte risposte adeguate