26 Agosto 2022 17:55

Elezioni regionali Sicilia: i nomi dei candidati del partito di Meloni nella provincia di Messina

Questa mattina presso il Tribunale di Messina, l’on. Ella Bucalo deputata nazionale di Fratelli d’Italia e commissario per la provincia di Messina del partito ha depositato la lista dei candidati all’assemblea regionale in vista dell’election day del prossimo 25 settembre. Per le prossime regionali candidati risultano: