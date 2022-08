Calcio a 5, ufficiale il terzo acquisto per la Siac Messina: è Mirko “mago” Merlino

11 Agosto 2022 10:14

Ecco un “mago” per la Siac: ufficiale l’arrivo di Mirko Merlino

La Siac batte il terzo colpo in entrata acquistando un… “mago” Merlino. La dirigenza biancoazzurra ufficializza il terzo acquisto della stagione 2022/23: a disposizione di mister Cento ci sarà Mirko Merlino. Diverse le presenze in C2 collezionate negli anni con le maglie di Letojanni, Real Taormina oltre che dell’Unione Comprensoriale con il quale ha vinto un campionato, e in C1 con quella della Peloritana. L’esplosività e la tecnica del classe ’97 hanno convinto a pieno la dirigenza della Siac che ha piazzato un gran colpo in vista della nuova stagione.

Le parole di Mirko: “Sono contento di essere alla Siac e non vedo l’ora di iniziare il campionato. Sono a disposizione del mister e darò tutto per miei compagni. Sarà una stagione impegnativa ma noi dobbiamo dare tutto e farci trovare più che pronti per raggiungere grandi traguardi”.