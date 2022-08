Calcio a 5, la Siac Messina protegge i pali con Domenico Melita

24 Agosto 2022 22:12

Continua a prendere forma l’organico della Siac Messina: ufficiale il portiere Domenico Melita

“Il mercato della Siac Messina non si ferma: la società di Marco Ravidà piazza un altro grandissimo colpo a difesa della porta. Oltre a Nicola D’Arrigo, mister Cento avrà a disposizione Domenico Melita. Portiere che vanta un grande senso di posizione tra i pali oltre ad una grande abilità con i piedi. Il classe ’93 è reduce da delle ottime stagioni tra C1 e C2 con l’Unione Comprensoriale e anche con Nike Club e Real Taormina in C2″. Così in una nota la Siac Messina.

Ecco le parole del nuovo portiere biancoazzurro: “uno dei motivi per cui ho scelto la Siac è mister Jonathan Cento e ciò che più mi piace di lui è la sua mentalità vincente. Mi aspetto un campionato equilibrato perché so che ci sono squadre toste che possono fare molto bene ma anche noi potremo dire la nostra. Sto conoscendo i miei nuovi compagni e mi sembra che stiamo costruendo un gruppo sano con molta voglia di fare. Dovremo sempre farci trovare pronti e preparati. Non vedo l’ora di iniziare il campionato”.