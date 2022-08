Sgarbi insiste sui Bronzi di Riace: “non sono dei reggini, ma dell’umanità! Dovrebbero stare a Roma”

21 Agosto 2022 12:34

Sgarbi risponde ad una tale Marina Neri sui Bronzi di Riace

Sgarbi ritorna sull’argomento Bronzi di Riace in un video facebook in cui si rivolge a tale Marina Neri in cui il noto critico d’arte sostiene che “I Bronzi di Riace non sono dei reggini, ma sono dell’umanità, sono del Mondo. Qualunque opera d’arte al mondo di qualunque museo si può muovere, i Bronzi di Riace sono inamovibili e questo è il punto su cui ho manifestato qualche dubbio su un comitato che ha stabilito in maniera campanilistica quello che io non ho cercato affatto di contrastare. I Bronzi devono stare in un luogo simbolo del Mondo come Roma“.

Nel corso del suo video, Sgarbi ritorna sulle polemiche dei giorni scorsi e spiega: “io non ho bisogno di alcuna visibilità, ho soltanto risposto ad un medico che si occupa dei bronzi di Riace. Io non sono un nemico della Calabria, ho solo chiesto di far trasferire una volta ogni o 10 anni i Bronzi in luogo in cui potrebbero essere visitati da molti più turisti, in modo da far conoscere questa terra per le sue ricchezze artistiche. Portarli a New York o Londra in un periodo dell’anno come novembre, quando in Calabria ci sono meno visitatori, sarebbe un grandissimo vantaggio per il territorio”.