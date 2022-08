Capo d’Orlando, al porto turistico nuova struttura ricettiva a 4 stelle: è la “Sestante Marina Motel”

13 Agosto 2022 21:12

Capo d’Orlando Marina: apertura struttura ricettiva a 4 stelle

Il porto turistico di Capo d’Orlando si arricchisce di un ulteriore servizio qualificato con l’apertura della nuova struttura ricettiva classificata a 4 stelle, denominata “Sestante Marina Motel”. Il complesso consta di 13 camere di cui due suites di elevatissimo livello, per complessivi 28 posti letto. Si tratta dell’unico marina della Sicilia ad essere dotato di servizi di ricettività alberghiera. Un altro primato raggiunto dopo che il Porto turistico di Capo d’Orlando lo scorso anno è stato il primo approdo regionale ad ottenere la bandiera blu, riconoscimento che è stato confermato anche per l’anno 2022.

L’apertura del Sestante Marina Motel rientra tra gli obiettivi del nuovo piano industriale approvato lo scorso marzo dalla società, che attraverso ulteriori significativi investimenti ha l’ambizione di dotare il porto turistico di servizi che ne eleveranno ulteriormente lo standing, attraverso interventi che spaziano dalla digitalizzazione dei servizi, all’efficientamento energetico, all’ottimizzazione della gestione dei rifiuti sino alla sicurezza sia del personale che dell’infrastruttura. Il positivo trend di crescita, sia del tasso di occupazione annua che della stazza media delle imbarcazioni, è indicatore di un posizionamento del marina sempre più in alto nel panorama dell’offerta di servizi portuali turistici, tanto nel contesto regionale che in quello nazionale.

L’obiettivo ulteriore sarà quello di costituire una sorta di cerniera tra le isole Eolie e le bellezze delle aree interne dei Nebrodi, divenendo un volano per lo sviluppo turistico di qualità dell’intero territorio e stimolando la crescita di servizi direttamente o indirettamente correlati al turismo. Lo dimostrano le numerose attività commerciali e di servizi che attualmente operano all’interno dell’infrastruttura o che beneficiano comunque delle ricadute economiche ad essa connesse. L’inaugurazione della nuova struttura ricettiva si terrà domani 14 agosto alle ore 18,30. A seguire, nell’ambito di una breve cerimonia, sarà issata la bandiera blu 2022 che è stata consegnata dalla Foundation for Environmental Education (FEE) organizzazione non-governativa senza fini di lucro. Il Consiglio di Amministrazione della Società manifesta, a nome dei Soci, degli Organi Collegiali e del Personale, la propria soddisfazione per i nuovi risultati conseguiti, in condivisione con quanti, nel corso di questi anni, dall’inaugurazione del porto e, ancor prima, lo hanno reso possibile.