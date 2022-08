Serie C, altra estate calda? Sospesa l’esclusione del Campobasso, rinviati i sorteggi dei calendari

4 Agosto 2022 22:41

Non saranno domani i sorteggi dei calendari di Serie C: il Consiglio di Stato ha infatti sospeso l’esclusione dal Campobasso

Non c’è estate senza che la Serie C venga sconvolta da terremoti di varia natura. Quando tutto sembrava pronto per il sorteggio dei calendari (domani alle 12), ecco che il Consiglio di Stato sospende l’esclusione del Campobasso (che era stata appunto esclusa insieme al Teramo, lasciando strada libera al ripescaggio di Fermana e Torres) e “blocca” tutto, difatti anche i calendari, la cui presentazione è slittata a data da destinarsi.

A darne notizia è la stessa Lega Pro attraverso un comunicato: “Facendo seguito al decreto del Presidente della Sez. Quinta del Consiglio di Stato, Luciano Barra Caracciolo, che in data odierna ha previsto di “temporaneamente sospendere la mancata ammissione (“Licenza”) al Campionato della ricorrente (Campobasso Calcio), in vista della camera di consiglio del 25 agosto 2022, nella quale l’istanza cautelare potrà essere esaminata collegialmente, nel dovuto contraddittorio”, la Lega Pro si vede obbligata a prenderne atto e conseguentemente a rinviare a data da destinarsi la compilazione dei Calendari del Campionato Serie C 2022/2023. I club di Lega Pro continuano a subire un danno rilevantissimo e pertanto si auspica che la questione possa essere definita prima della data del 25 agosto p.v.”, si chiude la nota.