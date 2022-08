Serie C, respinti i ricorsi di Campobasso e Teramo: si resta a 60 squadre, ora via ai calendari

26 Agosto 2022 11:49

L’esito è negativo, il ricorso è respinto e dunque la Lega Pro rimane a 60 squadre: ora calendari e poi inizio campionato

Era atteso per oggi il pronunciamento del Consiglio di Stato sui ricorsi presentati da Campobasso e Teramo relativamente alla loro partecipazione in Serie C. L’esito è negativo, il ricorso è respinto e dunque la Lega Pro rimane a 60 squadre. Il ritardo su questa decisione ha sollevato tante polemiche, oltre ad aver posticipato sorteggio dei calendari e avvio del campionato, che inizierà il 4 settembre. Ma ora, appunto, spazio immediato ai calendari (oggi alle 18), dopo l’ennesima estate calda e infinita di terza serie, come sempre travolta dalla morsa della burocrazia tutta italiana. Di seguito le partecipanti dei tre gironi, A, B e C. Non cambia nulla, è la stessa identica composizione già stilata qualche settimana fa, con la presenza di Fermana e Torres, riammesse.

GIRONE C

ACR Messina

Audace Cerignola

Avellino

Catanzaro

Crotone

Fidelis Andria

Foggia

Gelbison

Giugliano

Juve Stabia

Latina

Monopoli

Monterosi Tuscia

Pescara

Picerno

Potenza

Taranto

Turris

Virtus Francavilla

Viterbese

GIRONE A

AlbinoLeffe

Arzignano Valchiampo

Feralpisalò

Juventus U23

L.R. Vicenza

Lecco

Mantova

Novara

Padova

Pergolettese

Piacenza

Pordenone

Pro Patria

Pro Sesto

Pro Vercelli

Renate

Sangiuliano

Trento

Triestina

Virtus Verona

GIRONE B