Serie C, rinviato l’inizio del campionato: si comincia a settembre

9 Agosto 2022 15:17

La Serie C comincerà a settembre, domenica 4: la decisione ufficiale della Lega Pro dopo la vicenda Campobasso

“Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, visto il decreto emesso in via cautelare dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio Direttivo, ha fissato l’inizio del campionato 2022/23 a domenica 4 settembre con la prima giornata. Il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C è stato rinviato a data da destinarsi, successiva al via del campionato”. Con questa breve nota, la Lega Pro comunica il rinvio dell’inizio del campionato di Serie C alla prima domenica di settembre, il 4.

Prevedibile il rinvio, dopo quanto accaduto nei giorni scorsi con la vicenda Campobasso, in cui il Consiglio di Stato ha “congelato” l’esclusione. Il Presidente Ghirelli aveva già manifestato preoccupazione circa il rinvio dell’inizio del campionato, visto che la decisione in merito alla squadra molisana sarà presa a fine agosto. Ennesima estate calda, in terza serie.