Serie B, le “7 sorelle” della Gazzetta dello Sport: “anche la Reggina aspira alla promozione”

9 Agosto 2022 16:04

Al pari di Cagliari, Como, Genoa, Parma, Pisa e Spal, pure la Reggina potrebbe avere ambizioni da Serie A

Tra le squadre che potrebbero conquistare la promozione diretta in Serie A, secondo la Gazzetta dello Sport, c’è anche la Reggina. Il noto quotidiano rosa, sulle proprie pagine nazionali, ha inserito la compagine di mister Filippo Inzaghi tra le cosiddette “7 sorelle” del campionato cadetto. Il termine riporta la mente alle squadre di fine anni Novanta, primissimi anni Duemila, quando quello italiano era il torneo di calcio più bello del mondo, e c’erano in gara 7 super club che potevano ambire allo stesso modo alla vittoria dello Scudetto.

Gli amaranto, in questo caso secondo la “Rosea”, figurano al fianco di importanti e quotate formazioni come Cagliari, Como, Genoa, Parma, Pisa e Spal. Al pari di queste squadre la società calabrese è riuscita a mettere in piedi un’ottima campagna acquisti, oltre che ad ottenere l’ingaggio di un allenatore adatto alla categoria. Un ottimo riconoscimento per la dirigente del patron Felice Saladini che rende merito rispetto a quanto costruito nel corso di questa estate, nel giro di poche settimane.