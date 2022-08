Bentornata Serie B: Parma e Bari iniziano col botto, domenica il turno della Reggina

12 Agosto 2022 22:41

Si è disputata in serata la sfida d’esordio del campionato di Serie B, girandola di gol tra Parma e Bari: in rete anche l’ex Reggina Folorunsho

E’ iniziato alla grande il campionato di Serie B 2022/23. Questa sera si è giocata infatti la gara inaugurale del torneo cadetto e sono scese in campo Parma e Bari, due formazioni che hanno divertito i tifosi con una girandola di gol. Il match è terminato 2-2 con le reti che sono state realizzate tutte nel primo tempo: le marcature portano la firma di Man e Mihaila per i padroni di casa, di Antenucci e dell’ex Reggina Folorunsho per gli ospiti.

Grande attesa per l’esordio stagionale della squadra di mister Filippo Inzaghi, che disputerà il primo match in trasferta contro la Spal. Un campo molto complicato, ma l’uscita in Coppa Italia contro la Sampdoria di venerdì scorso ha subito fornito ottime indicazioni e mostrato come la squadra si concentrata nonostante una preparazione fisica iniziata con diversi giorni di ritardo rispetto alle avversarie.