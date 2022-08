Serie B, date e orari dalla 4ª alla 6ª giornata: c’è la sfida col Palermo, si torna a sabato pomeriggio

2 Agosto 2022 17:46

Date e orari della Serie B dalla 4ª alla 6ª giornata: si torna a giocare di sabato alle 14

La Lega Serie B ha diramato date e orari delle gare dalla 4ª alla 6ª giornata: dopo le partite in notturna di agosto, per via del caldo, a settembre si torna ai consueti orari del sabato pomeriggio. La Reggina ospita Palermo e Cittadella al Granillo e, nel mezzo, va a Pisa. Tutte le gare alle 14 di sabato, il 3, 10 e 17 settembre. Stesso discorso per il Cosenza. Di seguito l’elenco completo.

4ª GIORNATA

VENERDI’ 2 SETTEMBRE

ore 20.30

CAGLIARI – MODENA

SABATO 3 SETTEMBRE

ore 14.00

ASCOLI – CITTADELLA

BARI – SPAL

BRESCIA – PERUGIA

FROSINONE – COMO

REGGINA – PALERMO

TERNANA – COSENZA

VENEZIA – BENEVENTO

ore 16.15

GENOA – PARMA

DOMENICA 4 SETTEMBRE

ore 16.15

SÜDTIROL – PISA

5ª GIORNATA

VENERDI’ 9 SETTEMBRE

ore 20.30

PALERMO – GENOA

SABATO 10 SETTEMBRE

ore 14.00

BENEVENTO – CAGLIARI

CITTADELLA – FROSINONE

COMO – SÜDTIROL

COSENZA – BARI

MODENA – BRESCIA

PARMA – TERNANA

PISA – REGGINA

ore 16.15

PERUGIA – ASCOLI

DOMENICA 11 SETTEMBRE

ore 16.15

SPAL – VENEZIA

6ª GIORNATA

VENERDI’ 16 SETTEMBRE

ore 20.30

BRESCIA – BENEVENTO

SABATO 17 SETTEMBRE

ore 14.00

ASCOLI – PARMA

CAGLIARI – BARI

COMO – SPAL

FROSINONE – PALERMO

REGGINA – CITTADELLA

SÜDTIROL – COSENZA

VENEZIA – PISA

ore 16.15

GENOA – MODENA

DOMENICA 18 SETTEMBRE

ore 16.15