Serie B, a Como è parata di stelle: dopo Fabregas arriva anche Thierry Henry

4 Agosto 2022 17:15

Un altro ex Arsenal approda a Como, anche se non da giocatore: dopo Fabregas arriva l’ex attaccante Thierry Henry, da azionista

Parata di stelle sul lago di Como. La ricchissima compagine lombarda, ancora euforica per l’arrivo del colpaccio Cesc Fabregas, è pronta ad ospitare un altro grande della storia del calcio, anche se non in campo: stiamo parlando di Thierry Henry. L’ex attaccante francese, uno dei più forti in Europa degli anni Duemila, ha reso grande l’Arsenal degli “Invincibili”, proprio quello in cui il predestinato Fabregas muoveva i primi passi e diventava grande. Henry, infatti, è un nuovo azionista del club.

L’ex giocatore, campione del mondo con la Francia e campione d’Europa con il Barcellona, ha deciso di investire – comprando qualche quota – nella società capeggiata dalla famiglia indonesiana degli Hartono. Sarà, quindi, presente sulle tribune del Sinigaglia e potrebbe incontrare Pippo Inzaghi: i due sono stati insieme per qualche mese alla Juve di Ancelotti, prima che il francese diventasse un campione.