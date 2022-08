Seminara: bando di finanziamento a fondo perduto per l’avvio di attività agricole, commerciali e artigianali

20 Agosto 2022 09:34

Seminara, il bando è stato pubblicato sull’albo pretorio del Comune

“Informiamo la Cittadinanza che, facendo riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 Settembre 2021, il giorno 10 Agosto è stato pubblicato sull’albo pretorio del nostro Comune un bando avente come finalità il finanziamento a fondo perduto per l’avvio di attività commerciali, artigianali e agricole ubicate sul territorio di Seminara”. Lo afferma in una nota RinnovaMenti – Giovanni Piccolo Sindaco.

“Si tratta di un incentivo dedicato ai soggetti che intendono fare impresa nel nostro territorio, sia in forma individuale che in forma associata o di cooperativa. Un bando unico nel suo genere che potrà offrire una grande opportunità a diversi aspiranti imprenditori, ovvero la possibilità di investire nel nostro Comune e, di conseguenza, assumere manodopera, azione indispensabile per fare impresa”.

“Una scelta mirata e precisa da parte della nostra Amministrazione che ha puntato sulla valorizzazione, sulla competitività e sull’occupazione. Vi invitiamo a leggere con attenzione i criteri di valutazione, le finalità e le spese ammissibili. Per qualunque informazione potete usare i canali ufficiali messi a disposizione dal Comune di Seminara”.