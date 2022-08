Elezioni 2022, Tommaso Zorzi attacca Salvini: “idiota, smettila di fare la vittima”

8 Agosto 2022 17:44

Scontro social fra Tommaso Zorzi e Matteo Salvini: l’influencer rivolge un tweet spinoso nei confronti del leader della Lega che risponde spostando l’attenzione sulle elezioni

Il 25 settembre si avvicina, la data in cui gli italiani saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo Presidente del Consiglio che prenderà il posto di Mario Draghi. Come spesso accade in questi casi, i social diventano un campo importante in cui andare a caccia di consensi, con qualsiasi mezzo. Anche con la polemica. Nasce così lo scontro fra l’influencer Tommaso Zorzi e Matteo Salvini. L’ex concorrente del GF ha rivolto un duro tweet nei confronti del leader della Lega: “un idiota, fatto e finito”. Provocazione alla quale Salvini ha risposto spostando l’attenzione sulle prossime elezioni.

“Accipicchia, addirittura idiota? Agli insulti e al rancore rispondiamo col sorriso e le idee. Finalmente il 25 settembre saranno gli italiani a decidere“, ha twittato il leader della Lega. Zorzi ha replicato: “ma piantala con la carta del vittimismo che hai collezionato più figure barbine in politica tu che chiunque altro”. Lo scontro si è spostato poi su Instagram: “dopo aver espresso più volte il tuo pensiero contro la mia libertà di essere e di amare cosa volevi? Un sonetto d’amore in endecasillabo piano? Risp sul mio”, ha commentato l’influencer sotto il post di Salvini che riprendeva il botta e risposta di Twitter.