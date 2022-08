Il derby di Agrigento si trasforma in guerriglia: scontri in Akragas-Pro Favara, 5 arresti e 2 poliziotti feriti | VIDEO

29 Agosto 2022 12:00

Indagini in corso per risalire a tutti coloro che si sono resi protagonisti di momenti poco felici nella domenica pomeriggio di ieri, mentre intanto cinque facinorosi sono già stati tratti in arresto

Attimi concitati ad Agrigento, ieri, dopo il match di Coppa Italia d’Eccellenza tra Akragas e Pro Favara. Il derby agrigentino si trasforma in guerriglia a causa degli scontri tra le due tifoserie fuori dallo stadio Esseneto. Cori, pietrate e bottiglie di vetro tra i gesti di violenza, dove ad avere la peggio sono stati due poliziotti, feriti.

Indagini in corso per risalire a tutti coloro che si sono resi protagonisti di momenti poco felici nella domenica pomeriggio di ieri, mentre intanto cinque facinorosi sono già stati tratti in arresto. In basso il video con alcune immagini.