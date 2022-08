Scilla, che grande cuore! La cittadina torna a vivere a poche ore dal disastro: la FOTO del Lungomare

12 Agosto 2022 18:26

Sono passate solo poche ore dalle terribili immagini di questa mattina, con le strade allagate, la mareggiata, le auto trascinate dall’acqua e la gente al lavoro. Per fortuna nessun danno alle persone né vittime, ma in vista del weekend ferragostano si è temuto il peggio

Un grande cuore, non si spiega altrimenti. Mentre c’è chi pensa a litigare e chi a lamentarsi, c’è anche (per fortuna) chi lavora in silenzio per salvaguardare il proprio territorio e ciò che riesce a regalare. Scilla, a poche ore dal disastroso nubifragio di questa mattina, si è già rialzata. Come si può vedere dall’immagine pubblicata da un utente sui social, il Lungomare e la spiaggia sono tornate già operative, e c’è anche qualche bagnante che si è di nuovo tuffato in mare.

Peggio che però, forse, adesso è passato. Il maltempo, in realtà, non è ancora finito, come già anticipato su StrettoWeb, ma la speranza per Scilla è che sia terminato l'incubo. Perché ha dimostrato, con forza e personalità, di essere più forte di ogni avversità.