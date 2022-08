Scilla si è già rialzata dopo il disastro, il comico Zelig: “venite tutti, cittadinanza dal cuore grande” | VIDEO

13 Agosto 2022 13:25

“Sembra che non sia successo nulla, è incredibile”, afferma Santo Palumbo in un video pubblicato sui social

Da questa mattina Scilla è già tornata ad essere fruibile da visitatori e turisti. Il grande cuore della cittadinanza ha permesso di risolvere in meno di 24 ore i danni provocati dal torrente Livorno, straripato dopo la pioggia di ieri mattina. Lo aveva confermato il sindaco Pasquale Ciccone ieri sera, lo ha spiegato anche il comico di Zelig Santo Palumbo in un video pubblicato sui social in compagnia proprio del primo cittadino scillese. “Le immagini dell’alluvione hanno fatto il giro d’Italia e del mondo, ma qui è tornata già la normalità, ecco cosa è in grado di fare il cuore delle persone”, afferma.

“Ricordatevi, quando parleranno del miracolo che hanno compiuto, che tra i protagonisti c’è anche il sindaco Ciccone”, afferma Palumbo di fianco al sindaco. “Sembra che non sia successo nulla, davvero incredibile”, conclude.