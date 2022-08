Scilla: ripulita la spiaggia di Marina Grande dopo la notte di San Rocco | FOTO

22 Agosto 2022 16:53

Grande affluenza a Scilla ieri per la Festa di San Rocco, “ma tutto è già pulito come se non avesse ospitato migliaia di persone”: lo ha affermato il sindaco Ciccone

Dopo la notte di San Rocco, che ha visto migliaia di persone sulla spiaggia, stamattina in collaborazione con i ragazzi del McDonald’s, è stata completamente ripulita la spiaggia di Marina Grande. A darne notizia è il sindaco di Scilla, Pasquale Ciccone, che sui social avanza “un ringraziamento importante e particolare a questi ragazzi del McDonald’s per aver contribuito a ripulire la nostra spiaggia”.

“Ancora una volta con l’attenzione giusta otteniamo risultati immediati e importanti. Oggi dopo la festa di San Rocco il Paese si presenta pulito come se non avesse ospitato migliaia di persone. Ecco chi siamo: coloro i quali con il cuore e la passione operano e riescono a collaborare con chi ama la nostra Scilla”, conclude il sindaco Ciccone che festeggia per la riuscita delle celebrazioni nonostante il maltempo che ha colpito Calabria e Sicilia nelle ultime ore.