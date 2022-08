Scilla, questa sera al Castello Ruffo la 9ª edizione del Premio per la Medicina Prof. Giuseppe Zagari

26 Agosto 2022 10:42

La figura del Prof. Dott. Giuseppe Zagari, medico e scienziato, sarà ricordata dal dottor Giuseppe Zampogna, vice presidente Ordine dei Medici di Reggio Calabria

Questa sera, venerdì 26 agosto, alle ore 19.30, nella terrazza del Castello Ruffo di Scilla, l’Associazione Culturale “Costa Viola” organizza la nona edizione del Premio per la medicina Prof. Giuseppe Zagari. La figura del Prof. Dott. Giuseppe Zagari, medico e scienziato, sarà ricordata dal dottor Giuseppe Zampogna, vice presidente Ordine dei Medici di Reggio Calabria. Il Prof. Dott.Francesco Saverio Ambesi Impiombato relazionerà su “La Terapia genica Ieri, Oggi, Domani”.

Il potenziale della terapia genica è di enorme portata e può rappresentare una cura per una serie di gravissime malattie dove non esistono valide opzioni terapeutiche o si richiedono terapie croniche. Oggi la ricerca si concentra sulle malattie genetiche rare, sul cancro, sulle malattie autoimmuni e infettive. Con il sequenziamento del genoma e l’avanzare delle biotecnologie, le prime terapie geniche autorizzate dall’European Medicines Agency in Europa e dalla Food and Drug Administration negli Stati Uniti hanno portato ad importanti risultati nelle sperimentazioni sull’uomo. Questo porterà alla stura di molteplici problematiche di bioetica.

“Noi cerchiamo di essere di aiuto per stabilire obiettivi di valore per la sanità, con questa manifestazione – esordisce il presidente dell’Associazione Costa Viola Pino Palermo – ogni anno con il coinvolgimento di questi stakeholder della sanità e del mondo scientifico che noi premiamo, insieme ai cittadini del territorio cerchiamo di creare una sorta di stakeholder engagement, cioè il coinvolgimento strategico integrato, cittadini, operatori, decisori per una competitività sostenibile della sanità. Infatti organizzare la sanità non significa solo organizzare infrastrutture, macchinari e professionisti. Serve coniugare ricerca accademica e assistenza clinica, creando anche in Calabria centri di eccellenza per la cura e la ricerca, innescando un processo virtuoso di conoscenza e progresso oltre che cure”.

Il segretario del premio dr.Vincenzo Tromba annuncia i premiati scelti dalla commissione per questa nona edizione: Premio alla carriera al Prof. Dott. Pierfilippo Crucitti, Direttore della UOC di Chirurgia Toracica del Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma, docente di Chirurgia Toracica nel corso di laurea magistrale di medicina e chirurgia e di varie scuole di specializzazione dell’Università Campus Biomedico ha effettuato più di 5000 interventi,720 con tecnica VATS ,autore di 109 pubblicazioni internazionali, Presidente della Fondazione Un Respiro per la Vita Onlus,che si occupa di ricerca, prevenzione, diagnosi e cura del tumore al polmone. Premio alla Calabresità alla Dott.ssa Maria Giovanna Fava, chirurgo senologo del G.O.M. di Reggio Calabria, specialista che rientra nei parametri della Breast Unit Italiana, premiata dalla Fondazione Umberto Veronesi e dalla Europe Donna Italiana.