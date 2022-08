Festa di San Rocco a Scilla, processione e fuochi pirotecnici: dove parcheggiare e le disposizione per la viabilità

20 Agosto 2022 18:02

Un’ordinanza disposta dal Comune di Scilla regolamenta la viabilità per le giornate di oggi 20 agosto e domani 21 agosto in occasione delle celebrazioni per la festa di San Rocco

Grande attesa a Scilla per i festeggiamenti patronali in onore di San Rocco: in occasione della processione di oggi e per la giornata di domani, in particolar modo la sera in quanto si terranno i tradizionali fuochi pirotecnici, è previsto un grande afflusso di visitatori provenienti da tutta la provincia di Reggio Calabria. E’ per questo che il Comune ha emanato un’ordinanza a tutela della pubblica incolumità e sicurezza. E’ fortemente raccomandato “di prediligere l’uso di veicoli a due ruote nonché il rispetto dei divieti imposti ivi compreso il DIVIETO ASSOLUTO DI SOSTARE SULLA SS.18 invadendo la carreggiata stradale, così generando potenziale pericolo per la pubblica incolumità oltre che grave intralcio al passaggio, all’occorrenza, anche dei mezzi di soccorso”. Di seguito tutte le disposizioni per i parcheggi e la viabilità:

Sabato 20 Agosto 2022

Dalle ore 13:00 alle ore 22:30: DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA (nei tratti ove già non vigente apposito divieto) e DIVIETO di CIRCOLAZIONE (LIMITATAMENTE AL PASSAGGIO DELLA PROCESSIONE) sulle seguenti strade:

Piazza San Rocco fino ore 1:00 (intero tratto antistante Chiesa San Rocco eccetto lato monte e intero perimetro antistante palazzo comunale sia antistante Chiesa San Rocco sia antistante casa comunale);

Via Sinuria;

Via De Nava;

Piazza Matrice;

Via Nazionale – SS. 18 (tratto compreso tra Piazza Matrice e ristorante “Panoramic”);

Via Chianalea;

Via Zagari;

Via Annunziata (eccetto veicoli autorizzati 211);

Via Prof. De Marco altezza Chiesa San Giuseppe;

Via Grotte;

Banchina porto Ruffo di Calabria;

Via San Francesco da Paola;

Via Omiccioli (tratto compreso tra Piazza Spirito Santo e Largo San Nicola);

Via Nazionale – SS. 18 (intero tratto denominato “Curva del Greco” e tratto compreso tra

Traversa Monacena e palazzine FF.SS.);

Via On.le Minasi (già Via Panoramica);

Via Bastia;

Via Umberto I (tratto compreso tra Piazza San Rocco e Via Bastia).

Inoltre, dalle ore 22:00 del 20 agosto alle ore 2:00 del 22 agosto si dispone il “DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA sull’intera banchina Molo Foraneo del porto di Scilla al fine di consentire il posizionamento del veicolo impiegato nel trasporto dei fuochi pirotecnici previsti per la giornata del 21 agosto”.

Domenica 21 agosto

Dalle ore 7:30 alle ore 01:00: DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA AMBO I LATI in Piazza San Rocco (sia tratto antistante Chiesa San Rocco sia tratto antistante Casa Comunale); Dalle ore 14:30 alle ore 22.30: DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA (nei tratti ove già non vigente apposito divieto) e DIVIETO di CIRCOLAZIONE (LIMITATAMENTE AL PASSAGGIO DELLA PROCESSIONE) sulle seguenti strade:

Via Umberto I;

Via Matteotti (lato mare);

Via Roma (lato sinistro);

Via Tripi Inferiore (con particolare riferimento alla rampa di collegamento Via Tripi, Superiore con Via Tripi Inferiore, intera area Ospedale ivi incluso il tratto di sbocco sulla Via Provinciale Scilla-Melia altezza Supermercati Verduci);

Via Stretto;

Via Parco (tratto compreso tra Via Rinnovamento I° parallela e Via Libertà);

Via Rinnovamento I° e II° traversa;

Trav I di Via Libertà;

Via Nucarella (tratto compreso tra Trav I° di Via Libertà e Via Sott. Mollica);

Via Sott. Mollica (tratto compreso tra ingresso lato nord scuole elementari e Via Libertà altezza Piazza San Giuseppe);

Via G. Minasi (altezza Casa della Carità).

Dalle ore 18:00 del 21 agosto alle ore 1:00 del 22 agosto è disposto il “DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI CON RIMOZIONE COATTA sul Lungomare Colombo tratto compreso tra Via Ribuffo e Piazzetta Spirito Santo al fine di consentire il posizionamento dei veicoli di soccorso e in uso alle FF.OO. per lo spettacolo pirotecnico”.

Festa San Rocco a Scilla: disponibile area parcheggio al Campo sportivo comunale e servizio navetta gratuito

Altro avviso importante riguarda quello sui parcheggi: “tutta l’utenza, cittadini e visitatori, che è vivamente raccomandato l’uso dell’area di parcheggio gratuita sita all’interno del Campo sportivo comunale in località Ieracari il cui percorso è debitamente indicato dalla segnaletica verticale che indica il parcheggio sin dall’uscita dello svincolo autostradale, significando che, per come già in atto sin dal mese di luglio, sarà possibile fruire del complementare servizio bus-navetta gratuito le cui aree di fermata/capolinea sono ubicate in Via Ieracari (immediate vicinanze Campo Sportivo) e in Piazza San Rocco (pressi ascensore Comunale)”.

Il Comune di Scilla precisa a tal fine che, “in concomitanza alle processioni religiose, e per tutta la loro durata, a partire dalle ore 18:00, il servizio bus-navetta subirà variazioni di percorso quanto al capolinea sito in Piazza San Rocco che, secondo esigenze, verrà trasferito sulla Via Parco altezza Via Matteotti previo debito avviso all’utenza a cura del personale incaricato dello svolgimento del servizio coordinato dal personale di polizia locale in servizio di viabilità”.

Si dispone infine “lo sgombero delle aree interessate dal passaggio delle processioni religiose da ogni sorta di eventuale occupazione del suolo pubblico (piante, mastelli, sedie, ecc…) non autorizzata che, in quanto tale, sarà espressamente sanzionata ai sensi di legge, ivi comprese le occupazioni autorizzate limitatamente al passaggio delle processioni medesime, al fine di non arrecare intralcio o ingombro e, dunque, tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica nonché preservare il decoroso svolgimento delle correlate funzioni religiose”.