Scilla torna già a splendere dopo l’alluvione, il sindaco: “dimenticate quelle immagini, pronti ad accogliere i turisti”

12 Agosto 2022 22:19

Il sindaco Ciccone ringrazia tutti coloro che hanno contribuito al ritorno alla normalità di Scilla nel giro di poche ore

“Questi siamo noi! Ancora una volta il destino si è accanito contro la nostra città e ancora una volta abbiamo dimostrato con il cuore e la passione di saper fare fronte alle avversità e alle calamità naturali”. E’ quanto scrive sui social Pasqualino Ciccone, sindaco di Scilla. Grazie al grandissimo lavoro di volontari, vigili e residenti, la perla in provincia di Reggio Calabria è già tornata a splendere dopo la devastazione provocata dal maltempo di questa mattina. “E’ stata una giornata di passione dove ho avuto la fortuna di essere supportato, oltre che dagli amministratori, in particolare dai Carabinieri di Scilla che per tutta la giornata hanno collaborato e trovato spesso, in questa giornata difficile, le soluzioni adeguate per rimettere a posto velocemente il lungomare – ringrazia il sindaco – . Un ringraziamento quindi va al Comandante della stazione Carabinieri di Scilla, che con grande abnegazione ha saputo gestire tutte le problematiche che nascono in una situazione del genere. Lo stesso hanno fatto l’ufficio tecnico del mio Paese, il Segretario, gli operai, i Vigili del fuoco, il corpo di polizia locale e la protezione civile, con cui dopo una prima incomprensione mattutina si è arrivati poi nel pomeriggio ad una collaborazione proficua grazie al responsabile, dott. Costarella, che ha dato supporto fino a queste ore e continuerà a farlo nel prosieguo della notte”.

“Voglio fare una confidenza a tutti coloro che si chiedono come si riesce ad intervenire così velocemente in un paese sperduto del sud in cui poco o nulla funziona. La risposta è che il nostro modo di fare, che alle volte può sembrare rissoso, alla fine riesce a infondere in coloro a cui chiediamo aiuto una spinta in più e a farli sentire, com’è giusto che sia, protagonisti di un lavoro che inorgoglisce chiunque. Infine un’informazione ai tanti turisti che devono raggiungere la nostra città: non tenete conto delle immagini delle varie televisioni che hanno mostrato un paese devastato perché NON LO È PIÙ. Abbiamo sistemato tutto e domani al risveglio il paese si mostrerà nel suo solito splendere, pronto ad accogliervi. VIVA SCILLA!”, conclude Ciccone spiegando quindi che il paese è già pronto ad ospitare i visitatori in vista di questo fine settimana.