Dalle battaglie No Green Pass alla politica: l’ex Vicequestore Schilirò si candida ufficialmente

2 Agosto 2022 18:12

“Sul palco, quel 25 settembre 2021, ho fatto delle promesse, cercherò di realizzarle concretamente”, ha affermato Nunzia Alessandra Schilirò che si candida con ItalExit di Paragone

E’ stata una delle paladine del “popolo No Green Pass”, adesso si candida alle prossime elezioni con ItalExit di Paragone. E’ questo l’annuncio di Nunzia Alessandra Schilirò, ex Vicequestore di Roma divenuta famosa a livello nazionale per essere salita sul palco durante una manifestazione contro il Certificato Verde del 25 settembre 2021. “Mi sarebbe piaciuta la nascita di un movimento che avrebbe raccolto tutti coloro che si sono opposti alle violazioni dei nostri diritti, ma non c’è stato. L’alternativa era restare sul divano a piangere o non andare al voto. Ma io ritengono che possiamo cambiare le cose”, ha affermato in un video pubblicato sul suo canale YouTube.

“So che molti si sentiranno rappresentati da me e dal partito con cui ho scelto di candidarmi. Siamo il partito del cambiamento, un cambiamento che partirà dall’interno. E’ l’inizio di un percorso, bisogna provarci se vogliamo essere liberi davvero. Daremo all’Italia un’alternativa. Ci ho riflettuto al lungo, non volevo restare immobile, quindi da quel palco in cui ho fatto promesse, adesso cercherò di realizzarle concretamente. Avevo detto che non mi sarei candidata? E’ vero, ma avevo spiegato che era una decisione momentanea. Nell’ultima esperienza però avevo detto di sentirmi pronta, credo sia il lavoro più nobile che esista. La gente ha un motivo in più per sperare”, ha concluso Schilirò.