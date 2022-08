Scarico illecito di rifiuti a Reggio Calabria: lo striscione dei cittadini per dire “Basta!”

12 Agosto 2022 12:52

“Lo schifo che butti qua la salute ti leverà”, recita il testo dello striscione affisso dai cittadini residenti nel quartiere di San Giorgio Extra

In una delle zone di Reggio Calabria messe maggiormente in ginocchio dall’emergenza rifiuti nella giornata di ieri è apparso uno striscione per gridare “Basta”. I residenti nel quartiere di San Giorgio Extra vogliono dire stop allo scarico illecito di spazzatura nelle strade e lo fanno con un gesto eclatante. Nella curva solitamente si crea una discarica abusiva con persone incivili che passando con la macchina lanciano il sacchetto di plastica dal finestrino.

“Lo schifo che butti qua la salute ti leverà”, recita il testo dello striscione. Un messaggio eloquente e significativo che dimostra lo stato di rabbia della popolazione per un dramma che a Reggio Calabria ormai va avanti senza soluzione da oltre due anni.