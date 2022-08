23 Agosto 2022 20:40

Scalea, atto vandalico contro la sede dell’Uil: a comunicarlo è il segretario generale della Uil provinciale

Atto vandalico contro la sede dell’Uil di Scalea. A comunicarlo è il segretario generale della Uil provinciale di Cosenza, Paolo Cretella. “Nella notte – sottolinea- ignoti hanno imbrattato con alcune scritte vandaliche/intimidatorie i muri e la pavimentazione all’esterno della sede. Appena venuti a conoscenza della vicenda abbiamo prontamente segnalato l’accaduto alle autorità competenti. L’episodio non è il primo che si verifica ai danni di sedi della nostra organizzazione presenti sul territorio nazionale”.

Occhiuto: “solidarietà all’Uil Calabria, atti censurabili e violenti”

“Solidarietà alla comunità della Uil della Calabria per le intimidazioni subite e per gli atti vandalici contro la sede di Scalea. Vicinanza al segretario provinciale Paolo Cretella e a quello regionale Santo Biondo. Inaccettabile che il dissenso sfoci in atti censurabili e violenti”. Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.