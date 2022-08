Migranti, maxi sbarco a Catanzaro Lido: in 451 trasferiti al Palazzetto dello Sport | FOTO

24 Agosto 2022 15:48

I migranti giunti questa mattina al porto di Catanzaro Lido sono adesso Palazzetto dello Sport in località Corvo dove si sta eseguendo il tracciamento di eventuali casi di Covid

Questa mattina a Catanzaro Lido sono arrivati nel porto 451 migranti, partiti quasi tutti da Sudan, Egitto, Siria. Insieme a Prefettura, Capitaneria di Porto, Protezione Civile comunale e Regionale, il Comune ha eseguito sin da subito le operazioni di messa in sicurezza degli uomini e delle donne presenti sulla nave. L’amministrazione ha messo a disposizione i beni di prima necessità e i mezzi dell’Amc. Dopo le prime cure sanitarie, i migranti sono così stati trasferiti al Palazzetto dello Sport in località Corvo.

Nella palestra i migranti sono stati accolti dalle forze dell’ordine, protezione civile comunale e regionale e sanitari. Sul luogo sono effettuati in questo momento tamponi per il tracciamento di eventuali casi di Covid, a tutte le persone verranno garantiti beni di prima necessità come cibo e acqua.