Migranti: sbarcati nella notte 112 clandestini a Lampedusa

3 Agosto 2022 10:46

Lampedusa, i migranti sono approdati dopo un’operazione di soccorso

Riprendono gli sbarchi di migranti a Lampedusa dove, durante la notte, sono approdati in 112 dopo un’operazione di soccorso, conclusa dalle motovedette della Capitaneria di porto a 12 miglia dalla costa. Il gruppo, composto da persone in fuga da Egitto, Siria, Bangladesh e Pakistan, era su una lancia libica di 12 metri partita da Zawiya (Libia). Ieri gli sbarchi erano stati 2 per un totale di 83 persone. All’hotspot resta una situazione di grande emergenza con 1.655 ospiti a fronte di una capienza massima di 350. Per oggi sono previsti alcuni trasferimenti: 152, in mattinata, saranno imbarcati sul traghetto Sansovino che arrivera’ in serata a Porto Empedocle. Venti tunisini verranno trasferiti al Cpr di Torino con un volo charter, mentre nel pomeriggio ci sara’ l’imbarco di 600 migranti sulla nave Diciotti della Guardia costiera. In serata, infine, verranno trasferiti in 80 con il traghetto Cossyra che arrivera’ domattina a Porto Empedocle.