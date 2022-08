Aia Messina, l’Inter per il primo impegno stagionale dell’arbitro Santoro

18 Agosto 2022 08:57

Sarà il quarto uomo della sfida tra Inter e Spezia

Ricomincia alla grande la stagione sportiva dell’arbitro Alberto Santoro, che rappresenta l’Aia Messina in Serie A. La comunicazione è arrivata dalla sezione tramite una nota stampa: “primo impegno della stagione in massima serie per il nostro Alberto Santoro chiamato come IV Ufficiale nella sfida tra Inter e Spezia in programma Sabato 20 Agosto alle ore 20:45. In bocca al lupo Alberto”.

Il direttore di gara siciliano ha già arbitrato la scorsa settimana Brescia-Sudtirol (prima giornata di Serie B), mentre nella passata stagione è stato chiamato in causa per Atalanta-Venezia e Bologna-Udinese.