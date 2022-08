Roby Facchinetti incanta la piazza di Santo Stefano in Aspromonte | FOTO E VIDEO

22 Agosto 2022 00:44

Santo Stefano in Aspromonte: a chiudere la tradizionale festa del paese Roby Facchinetti

Si è conclusa questa sera con il concerto di Roby Facchinetti, la tradizionale festa di Santo Stefano in Aspromonte che quest’anno ha ospitato un’artista di fama mondiale nonchè solista degli intramontabili Pooh.

Il concerto doveva svolgersi alle ore 22 ma a causa di una forte pioggia che ha colpito il paese aspromontano in serata, lo spettacolo è iniziato con quasi un’ora e mezza di ritardo per i fedelissimi che non solo avevano percorso tanti chilometri per assistere dal vivo all’esibizione del famoso cantante, ma hanno anche creduto che il meteo avesse consentito lo svolgimento del concerto pure nel momento in cui la pioggia sembrava non lasciasse scampo, resistendo nella piazza centrale del paese, sotto gli ombrelli per ripararsi dal maltempo. L’esibizione di Facchinetti si è conclusa pochi minuti fa tra gli applausi del pubblico.