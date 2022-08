Fermento a Santo Stefano in Aspromonte: tutto pronto per il super concerto di Roby Facchinetti

19 Agosto 2022 11:46

Tutto pronto per il super concerto di Roby Facchinetti previsto per domenica 22 Agosto a Santo Stefano in Aspromonte. Tanta attesa ma finalmente, tra due giorni, l’artista di fama mondiale, solista degli intramontabili Pooh, arriverà nel comune aspromontano per il suo concerto.

L’amministratore comunale, guidata dal Sindaco Francesco Malara, sta curando gli ultimi accorgimenti per il concerto di domenica sera. La serata si preannuncia ricca di emozioni, e con tante presenze, persino dalla vicina Sicilia. Al termine del concerto lo spettacolo di fuochi pirotecnici e la discoteca per tutta la notte presso la Villetta comunale.