Sant’Agata del Bianco, giovedì Peppe Servillo chiude “Stratificazioni”

Si concluderà giovedì 25 agosto, alle ore 22.00, nel borgo di Sant’Agata del Bianco, il Festival di Letteratura e Musica “Stratificazioni”. L’atteso evento è il concerto del trio composto da Peppe Servillo – voce; Javier Girotto – sax soprano, sax baritono; Natalio Mangalavite – pianoforte, tastiere. Si tratta di un gruppo di artisti di livello internazionale che si esibiranno in uno spettacolo dal titolo: L’anno che verrà – canzoni di Lucio Dalla.

Un vero e proprio tributo jazz ad uno dei più grandi cantautori italiani. Da qualche anno, il Festival Stratificazioni ci ha abituati ad una pianificazione di altissimo livello, basti ricordate i 2 anni in cui si sono esibiti i musicisti de Lo Stato Sociale ed il finale del 2020, nella montagna di Campolico, con 6 ore di musica, dal tramonto a notte fonda nonché la programmazione dello scorso anno con Nada e Daniele Sepe. “Stratificazioni è un ambiente dove fare esperienza – dice il sindaco Domenico Stranieri – che deve molto ai tanti musicisti che sono diventati sostenitori del Festival. E poi come non ringraziare gli artisti santagatesi, i tanti amici intellettuali e la nostra gente, i meravigliosi volontari che lavorano con noi”. Per il 25 agosto è prevista anche una zona ristoro a cura della Proloco di Sant’Agata del Bianco.