Sanità in Calabria, Tripodi (FI): “i medici di Cuba saranno fondamentali, Occhiuto governatore della concretezza”

18 Agosto 2022 10:26

Tripodi: “l’accordo di cooperazione firmato dal presidente della Regione Calabria con la Comercializadora de Servicios Medicos Cubanos, la società dei medici cubani, rappresenta una bellissima notizia per il nostro territorio e per la comunità calabrese”

“L’accordo di cooperazione firmato dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, con la Comercializadora de Servicios Medicos Cubanos (CSMC), la società dei medici cubani, rappresenta una bellissima notizia per il nostro territorio e per la comunità calabrese. Tutte le Regioni in questi anni sono in sofferenza a causa della difficoltà ad assumere medici. Altri governatori hanno tentato negli ultimi mesi di sottoscrivere accordi analoghi con il governo caraibico – Cuba vanta una scuola medica di grande qualità -, ma alla fine è stata la Calabria, grazie ad una trattativa seria e riservata, a condurre in porto questa importante operazione”. Lo afferma in una nota Maria Tripodi, deputata calabrese di Forza Italia.

“I 497 medici cubani che avremo a disposizione a partire da settembre saranno fondamentali per affrontare le emergenze, per garantire cure e assistenza, per supportare il nostro sistema sanitario e i nostri ospedali. Roberto Occhiuto si conferma il presidente della concretezza, del pragmatismo, dei risultati che tutti i calabresi potranno presto toccare con mano. Avanti così”, conclude Tripodi.