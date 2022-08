San Giovanni in Fiore: venerdì la 10ª edizione del premio “Le stelle della Sila”

2 Agosto 2022 23:00

La X^ edizione del premio “Le stelle della Sila” si terrà venerdì 5 agosto alle ore 19:00 sul corso di via Roma a San Giovanni in Fiore

La X^ edizione del premio “Le stelle della Sila” si terrà venerdì 5 agosto alle ore 19:00 sul corso di via Roma a San Giovanni in Fiore – la capitale della Sila. Il premio arriva alla sua decima edizione, ed è stato istituito dal periodico silano d’informazione “Il Quindicinale” diretto dal giornalista Antonio Mancina. Nel corso degli anni sono state premiate illustre personalità calabresi impegnate nel mondo della cultura, dello sport, dello spettacolo, delle istituzioni o comunque legate all’impegno civile per elevare la Calabria sia dentro che fuori i confini regionali. Questa edizione vedrà dei premiati tutti “sangiovannesi”, infatti riceveranno il riconoscimento: Rosaria Succurro, Franco Laratta, Gianluca Congi, Francesco Talerico, Giuseppe Marra e Angotti orafo.

La redazione de Il Quindicinale premierà gli illustri cittadini silani con le seguenti motivazioni: sindaca/presidente della provincia Rosaria Succurro, per l’impegno, la dedizione e per la brillante carriera nelle istituzioni da lei degnamente rappresentate; Franco Laratta per lo spassionato impegno ultradecennale e per la grande passione nel far conoscere le bellezze e il territorio calabrese grazie ai suoi articoli e programmi televisivi; Gianluca Congi per aver dedicato una vita intera alla difesa del nostro territorio, per aver profuso intensamente nella conoscenza e, nell’educazione ambientale e per gli studi in campo ornitologico che hanno fatto conoscere le ricchezze della Sila in Italia e nel mondo; il dottore Francesco Talarico e l’infermiere Giuseppe Marra in servizio al Pronto soccorso di San Giovanni in Fiore, come esempio di dedizione e professionalità a servizio delle comunità montane della Sila; Angotti orafo per aver da sempre contribuito alla realizzazione di opere con scopo benefico e finalizzate a far conoscere la figura dell’Abate Gioacchino da Fiore, portando onore alla Calabria ed esportando ovunque la cultura e la tradizione sangiovannese. Appuntamento dunque a San Giovanni in Fiore sul corso principale della città silana venerdì 5 agosto alle 19:00 con la X^ edizione del premio “Le stelle della Sila”.