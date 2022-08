San Ferdinando, assi della passerella usati per il falò. Il sindaco: “non vi vogliamo nel nostro paese”

11 Agosto 2022 17:27

Le foto sono state rese pubbliche sui social

“Queste immagini parlano da sole e dimostrano che le teste vuote non si possono riempire. Agli autori di questo grazioso falò non abbiamo nulla da spiegare ma una cosa dire: San Ferdinando non vi vuole!”. E’ quanto scrive sui social il sindaco Luca Gaetano, postando le foto di una scena che lascia senza parole. Come si può vedere dalle immagini, in occasione della notte di San Lorenzo, un gruppo di persone ha tenuto un falò in spiaggia ma, oltre a lasciare il degrado di rifiuti, ha tolto alcuni pezzi della passarella che portano in spiaggia.

“Non vi vogliamo”, scrive a grandi lettere il sindaco di San Ferdinando sui social riferendosi agli incivili che hanno commesso il gesto.