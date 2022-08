Sampdoria, Giampaolo: “con la Reggina una partita seria. Non è squadra materasso, ha giocatori di A”

4 Agosto 2022 17:25

Le parole dell’allenatore blucerchiato Marco Giampaolo alla vigilia di Sampdoria-Reggina di Coppa Italia di domani

Vigilia di Sampdoria-Reggina, prima ufficiale per entrambe. Domani a Marassi i trentaduesimi di Coppia Italia. Dopo le parole del tecnico amaranto Pippo Inzaghi sono arrivate anche quelle del collega Giampaolo, che ha affermato di aspettarsi “una partita seria. Già durante le amichevoli ho visto l’atteggiamento giusto da parte dei ragazzi. Adesso però si scende in campo per un trofeo importante e noi siamo pronti a giocare bene la nostra partita”.

E sulla Reggina, “non è una squadra materasso, non affrontiamo una formazione di dilettanti bensì di Serie B, con calciatori importanti che hanno giocato anche in A. La mia squadra però ha lavorato molto bene in queste settimane e mi reputo soddisfatto di come arriviamo a questo appuntamento”, ha aggiunto.